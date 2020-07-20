Ekaterina Alexandrovskaya ölümünde intihar şüphesi

Avustralyalı artistik buz pateni sporcusu Ekaterina Alexandrovskaya, 20 yaşında hayatını kaybetti. Rus basınında, olimpik sporcunun Moskova’da camdan atlayarak hayatına son verdiği haberleri yer alırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya’da doğan Alexandrovskaya, 2016’da Avustralya vatandaşlığına geçerek bu ülke adına yarışmaya başlamış ve 2018 Kış Olimpiyatı’nda partneri Harley Windsor ile madalya mücadelesi vermişti. Alexandrovskaya-Windsor çifti, 2017’de Dünya Gençler Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı. Ekaterina şubat ayında sağlık sorunları nedeniyle sporu bırakmıştı. Geçen hafta da dünya şampiyonu Avustralyalı Milli snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetmişti.