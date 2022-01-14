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EJU Ortak Çalışma Kampı sona erdi

20 ülkeden 300 judocunun katılımıyla Antalya Kemer ilçesinde başlayan Avrupa Judo Birliği’nin (EJU) 2022 takviminde yer alan yılın ilk ortak çalışma kampı sona erdi.

14 Ocak 2022, Cuma 18:55 Son Güncelleme:
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EJU Ortak Çalışma Kampı sona erdi

Bir hafta süren ortak çalışma kampında; kadın ve erkek judocular EJU eğitmenlerinin yanı sıra ülke Milli Takım antrenörleri gözetiminde ayrı ayrı randori ile kuvvet antrenmanları yaptılar.

Yılın ilk ortak çalışma kampı olma özelliğini taşıyan kampta Türkiye’nin yanı sıra; Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Arnavutluk, Rusya, Romanya, Finlandiya, Slovenya, Fransa, Sırbistan, Meksika, Ukrayna, Polonya, Yunanistan, Norveç, Makedonya, BAE, Belçika, Moldova ve Hollandalı judokalar, bu ay içinde Portekiz’de yapılacak Grand Prix ve şubat ayının ilk haftasında Fransa’da düzenlenecek Grand Slam müsabakaları öncesi formlarını koruma fırsatı buldular. 

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