UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Eintracht Frankfurt, yıllarca unutulmayacak bir başarı öyküsü yazıyor. 42 yıl sonra Avrupa’da bir zafere imza atan Alman temsilcisi, aslında herkese örnek olabilecek bir peri masalını gerçekleştirdi.

Ama bu peri masalına giden yolu belki de Fenerbahçe ve Dimitris Pelkas açtı. Avrupa Ligi’nde gruplardan itibaren 13 maçta hiç yenilmeyen, temsilcimiz Fenerbahçe dışında tüm rakiplerini yenmeyi başaran Bundesliga ekibi, toplamda 8 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Her şey 16 Eylül 2021 akşamı başladı. 51 bin 500 kapasiteli Deutsche Bank Park’ta oynanan maçta bir penaltı atışı her şeyi belirledi.

Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta olan ve gruptaki ilk maçı da sarı-lacivertlilerle oynayan Alman ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta 1-1 berabere kalmıştı. O maçın uzatma anlarında Pelkas penaltıdan golü atsa ve 2-1 kaybetseler belki de bu peri masalı hiç yaşanmayacaktı.

199 milyon euroluk kadro değeriyle böylesi bir şampiyonluğu elde eden ve Barcelona gibi bir favoriyi eleyerek zafere giden yolu açan E.Frankfurt, her ne kadar Bundesliga’da bu sezon ilk 10’a dahi giremeyip istediği gibi bir performans sergileyemese de Avrupa’da adından söz ettirdi.

Adi Hütter’le gelen 5.’lik sonrası vedalaşan kulüp, 1 Temmuz 2021 itibariyle Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner ile anlaşmıştı.Avusturyalı hoca için ligde işler çok iyi gitmedi ama Avrupa’da başka bir tablo oluştu. Teknik direktör Glasner adeta kuralına göre oynadı, takımını bir turnuva takımı gibi idare ederek finali sağladı. Özellikle Barcelona deplasmanında 3-2 kazanırken baştan sona müthiş bir kenar yönetim sergilendi.

42 yıllık rüyaya adım

Ligde ilk 10 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Oliver Glasner’in kaderi işte 16 Eylül 2021’deki o maçta değişti. Lige çok kötü başlayan takım, Avrupa Ligi’ne de sahasında yenilgi alarak başlasa Glasner’in kredisi çok erken tükenecekti. Ancak Pelkas’ın kaleci Kevin Trapp’tan dönen topu, devamında Berisha’nın ofsayttan iptal edilen golü Alman kulüp adına 42 yıllık rüyayı gerçeğe çeviren ilk adım oldu.

Happel’den sonra

Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner, ülkesini de gururlandırdı. Ülkesi adına ünlü teknik adam Ernst Happel’den sonra Avrupa’da kupa kazanan ikinci hoca olan Avusturyalı Glasner, tarih yazdı. 47 yaşındaki çalıştırıcı kariyerindeki ilk kupasını kazandı.

Tribünler tarih yazdı

Bu sezon sadece UEFA Avrupa Ligi maçlarında değil nerdeyse tüm turnuvalarda E.Frankfurt taraftarları tek başına tarih yazdı. Deplasmanların kralı olan Alman taraftarlar, adeta rakiplerine korkulu rüya oldu. Rakipler kendi sahalarında oynarlarken bile E.Frankfurt tribünlerine önlem almak zorunda kaldı. Özellikle çeyrek finalde Barcelona deplasmanında, Nou Camp’ta unutulmaz sahneler yaşandı. Tam 30 bin E.Frankfurt taraftarı Nou Camp’ta yer aldı. Daha sonra yarı finalde de West Ham deplasmanına 10 bin kişilik bir kortejle çıkarma yaptı. Londra’da stada sadece 3 bini girse de dışarda kalan taraftarlar şov yaptı.

Uzatmalarla gelen zafer

UEFA Avrupa Ligi’nin şampiyonu E.Frankfurt, bir başka özelliğiyle daha dikkat çekti. Alman ekibi adeta uzatma anlarındaki goller ya da kurtarışlarla şampiyonluğa yürüdü.

Bundesliga temsilcisi ilk olarak gruplarda ilk maçta Pelkas’ın 90+2’de penaltı atışını kaçırmasıyla sevindi. İkinci haftada ise Antwerp deplasmanında 90+1’de Gonçalo Paciencia’nın penaltı golüyle 3 puanı kaptılar.

4. haftada Olympiakos deplasmanında 90+2’de Hauge’nin golüyle 2-1’lik kritik galibiyeti aldılar. 5. haftada sahalarında Antwerp’e karşı 90+4’te Paciencia’nın golüyle 2-2’yi yakalayıp, turu atladılar. Son 16 turunda Real Betis’e karşı uzatmaların da uzatmasında 120+1’de rakibin kendi kalesini bulmasıyla çeyrek finale geldiler. Barcelona’ya karşı deplasmanda 3-2 kazanırlarken 90+1 ve 90+10’da yedikleri 2 gol korkutsa da sorun yaşamadılar. Tarihi şampiyonluk maçını da Rangers’a karşı penaltılarla kazandılar, unutulmaz bir zafer aldılar.

Milliyet