Almanya Bundesliga'da oynadığı son 8 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Eintracht Frankfurt, geçen sezon 60 puanla 5. olduğu ligde bu sezon 42 puanda ve 11. sırada kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 'nin de olduğu D Grubu'nu zirvede bitirip finale gelene kadar Barcelona, Real Betis ve West Ham engellerini aştı. 3 eşleşmenin de deplasman maçını kazanmış olmaları, tarafsız sahada (Sevilla) yapılacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi onları iddaa oranı açısından bir adım öne çıkarıyor... Savunmanın sigortası, zaman zaman kaptanlık da yapan Martin Hinteregger sakat. Son 3 lig maçını pas geçen, West Ham rövanşında da oynamayan orta sahanın yaratıcı isimlerinden Jesper Lindström takımla birlikte son antrenmanda yer aldı ancak TD Oliver Glasner'e göre durumu kesin değil. Daichi Kamada'nın yanında, Rafael Borre'nin arkasında Jens Petter Hauge izleyebiliriz. Kanatlardan ciddi katkı aldıkları Filip Kostic (42 maç - 7 gol 14 asist) ile Ansgar Knauff'u (18 maç - 3 gol 2 asist) da es geçmeyelim...

FRANKFURT - RANGERS MAÇI İDDAA ORANLARI! BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

İskoçya Premiership'te şampiyonluğu Celtic'e kaptıran Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nin A Grubu'nda Lyon'un arkasında kalıp ikinci olarak bir üst tura adını yazdırmıştı. Dortmund, Kızılyıldız, Braga ve son olarak da RB Leipzig'i eleyerek finale geldiler... Braga serisi öncesi takımın en önemli gol silahı Alfredo Morelos sakatlanıp sezonu kapattı. RB Leipzig serisinde de Morelos'un alternatifi Kemar Roofe görev yapamadı. Bu noktada devreye Steven Gerrard'dan Kasım ayı ortasında bayrağı devralan Giovanni van Bronckhorst girdi ve Joe Aribo'yu merkez forvet oynatıp, kanatlardan Ryan Kent ile Scott Wright'ı getirdiği yeni bir düzenle sahaya çıktı. Orta alanda direnci yüksek tutan John Lundstram stoperlerin arasına girdi. Ryan Jack ve Glen Kamara orta alanda ağır yükü alırken, kaptan James Tavernier 4'lünün değil 5'linin sağ kanadı gibi oynayıp sürpriz goller atarak finale kadar takımını taşıdı. Final öncesi Roofe'nin en azından maç kadrosuna girecek kadar iyi durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. Yine de ilk 11'de olmayacaktır. Van Bronckhorst'un yarı finalde kazandıran taktiğiyle finale çıkması bekleniyor ancak Hollandalı teknik adam sürpriz de yapabilir; maç saatini dört gözle bekliyoruz...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Eintracht Frankfurt oynadığı son 13 resmi maçın sadece 3'ünü kazanabildi. (7 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Rangers'ın oynadığı son 9 resmi maçın 7'sinde "karşılıklı gol" izledik. (9 maç - 29 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Eintracht Frankfurt kazanır" oldu! %19'luk kesim Ramon Sanchez Pizjuan'da Alman ekibinin işi 90 dakikada bitirip kupaya uzanacağını düşünüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN TAHMİNİ

Bu sezon Bundesliga'da vasat bir görüntü çizen, son 8 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde ise finale gelen kadar Barcelona, Real Betis ve West Ham engellerini aştı... İskoçya Premiership'te şampiyonluğu Celtic'e kaptıran Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nin A Grubu'nda Lyon'un arkasında kalıp ikinci olarak bir üst tura adını yazdırmıştı. Dortmund, Kızılyıldız, Braga ve son olarak da RB Leipzig'i eleyerek finale geldiler... Frankfurt'ta savunmanın sigortası, zaman zaman kaptanlık da yapan Martin Hinteregger sakat. Son 3 lig maçını pas geçen, West Ham rövanşında da oynamayan orta sahanın yaratıcı isimlerinden Jesper Lindström takımla birlikte son antrenmanda yer aldı ancak TD Oliver Glasner'e göre durumu kesin değil. Daichi Kamada'nın yanında, Rafael Borre'nin arkasında Jens Petter Hauge izleyebiliriz... Rangers'ta bir süredir takımdan ayrı olan Kemar Roofe iyileşti; maç kadrosunda olacak. Alfredo Morelos, Ianis Hagi, Filip Helander sakat. Giovanni van Bronckhorst, RB Leipzig eşleşmesinde standart düzeninden vazgeçip John Lundstram'ı stoperler arasına çekmiş ve Joe Aribo'yu merkez forvet oynatıp, kanatlardan Ryan Kent ile Scott Wright'ı getirdiği yeni bir düzenle sahaya çıkmıştı. Final öncesi nasıl bir taktik dizilişle sahaya çıkacağı soru işareti... Artıları ve eksileriyle terazide çok çok dengede olan iki takımın tarafsız sahadaki (Sevilla - Ramon Sanchez Pizjuan) finali uzatmaya, hatta penaltılara kadar gidebilir. Sahada yüksek efor, kıran kırana bir mücadele göreceğimizden şüphem yok.