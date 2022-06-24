Beşiktaş 'ın kadrosuna katmak istediği Wout Weghorst ile ilgilendiği iddia edilen Eintracht Frankfurt, golcü tercihini Leverkusen forması giyen Lucas Alario'dan yana kullandı. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Alman ekibi, Arjantinli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Lucas Alario'nun transferi konusunda Leverkusen ile anlaşmaya varıldığı ve futbolcunun 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olacak olan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

2017'den bu yana Leverkusen'de oynayan 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 maçta 7 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.



