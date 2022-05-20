Eintracht Frankfurt devrimi

Sevilla'daki Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki Avrupa Ligi Finali'nde Almanya'dan Frankfurt, İskoçya'dan Rangers'ı normal ve uzatma süresi 1-1 biten mücadelenin penaltı atışlarında 5-4 yenerek şampiyon oldu. Eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla Avrupa Ligi'ni ilk kez 1980'de kazanan ve ikinci kez Kupa 2'yi müzesine götüren Frankfurt, 1966-1967'de UEFA Intertoto Kupası'nın da sahibi olmuştu.

Avrupa'da namağlup bitirdi

Finale gelene kadar sadece grubundaki temsilcimiz Fenerbahçe 'yi deviremeyen, çeyrek finalde Barcelona dahil karşılaştığı tüm rakiplerini en az bir kez yenen Almanlar, bu turnuvada toplamda 13 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Ülkesinde bu sezon başarılı sonuçlar alamayan, Bundesliga'da son 8 maçında galibiyet yüzü göremeyen Siyah-Beyazlılar, normalde ligi Avrupa potasının dışında 11. bitirdi. Ancak Oliver Glasner'in öğrencileri, Avrupa Ligi'ni alarak, Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplardan, kura çekimine de seri başı katılmaya hak kazandı. Böylece 18 takımlı Bundesliga gelecek sezon, toplamda 8 takım Avrupa Kupaları'nda boy gösterecek.

Devler Ligi'nde 5 takım...

İlk 4'ün direkt Devler Ligi gruplarına katıldığı Almanya'da; Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen'le birlikte Frankfurt da yer alacak. Almanya Kupası Finali'nde 21 Mayıs'ta lig 4.'sü Leipzig ile lig 6.'sı Freiburg karşılaşacak. Bu yüzden Almanya'da 5. Union Berlin'le birlikte Kupa 2'deki ikinci takım hakkını Freiburg elde edecek. Konferans Ligi bileti anlamına gelen 6. sıranın hakkı ise 7.'ye geçecek. Kupa 3'te ise Almanlar adına Köln yer alacak.

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