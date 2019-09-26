La Liga’ya iyi bir giriş yapan ancak geçtiğimiz hafta sonu evinde Real Madrid’e kaybeden Sevilla ligin zayıf takımlarından Eibar’a konuk oluyor. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren kritik mücadeleye Misli.com’dan canlı bahis oynanabilecek.

Sportif direktör Monchi yönetiminde kadrosunda revizyona giden Sevilla ilk iş olarak teknik direktörlüğe Julen Lopetegui’yi getirdi. İspanya milli takımından Real Madrid’e geçiş süreci tartışmalı olan deneyimli teknik adam başkent ekibinde bekleneni verememişti. Sevilla taraftarının şüpheyle yaklaştığı Lopetegui lige beklenilenden iyi bir başlangıç yaptı. Bu durumda hiç şüphesiz yeni transferlerin de katkısı oldu. Özellikle orta saha ve hücum hattına epey pahalı transferler yapan Endülüs ekibi sezona yüksek beklentilerle girerken Real Madrid’e karşı aldıkları yenilgi moralleri biraz bozdu. Puslu havayı dağıtmak için en ideal deplasmanlardan birine çıkacak konuk takım henüz galibiyeti bulunmayan Eibar’ı devirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligde averaj farkıyla sonuncu Leganes’in üstünde yer alan ev sahibinde Enrich ve Ramis’in sakatlıkları sürerken, konuk Sevilla’da herhangi bir eksik bulunmuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Sevilla son 14 maçın 12'sini kazanmayı başardı.

- Eibar son 13 maçta 1 galibiyet alabildi.

- Sevilla’nın son 13 maçının 8'i 2,5 gol üstü skorla bitti.

Eibar-Sevilla maçının oranları görmek ve bahis yapmak için aşağıdaki görseli tıklayın.

KİM NE OYNUYOR?

Misli.com’da tek maç ve canlı bahis şeklinde oynanabilecek Eibar – Sevilla karşılaşması günün en çok tercih edilen maçlarından. Misli.com üyelerinin ezici çoğunluğu Sevilla’dan yana tercih kullanmış görünüyor. Heyecan dolu mücadeleyi kuponlarına ekleyen üyelerin %67’si Sevilla’nın doğrudan kazanacağını tahmin ederken önemli bir kısım da konuk ekibin kaybetmeyeceğini düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI M. FEVZİ TANIRLI DA SEVILLA’DAN YANA

Sezon başının en kötülerinden biri Eibar. 5 hafta geride kaldı hala galibiyet yok. Sevilla ise Lopetegui ile iyi giderken evlerinde Real’e teslim oldular. Tek golle yenilgiyi kimse beklemiyordu. 9 şut attılar ancak isabet sıfır! Chiccarito ve Nolito gibi şanslarını da 0-1 olduktan sonra denediler ama başaramadılar. Bu kez ligin en zayıf halkalarından biri karşısında kazanırlar. Skor tahminim 1-3.