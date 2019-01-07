Eibar-Real Madrid maçının VAR odasında olay görüntüler!

La Liga'da tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Real Madrid, dün de kendi sahasında Real Sociedad'a 2-0 mağlup olmuştu.

Mücadelenin ardından Real cephesi, maçın hakemi Manuel Montero ile Video Asistan Hakem Melero Lopez'i hedef almıştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Real'in 18'lik yıldızı Vinicius Junior'ın rakip takımın kalecisi Geronimo Rulli tarafından düşürülmesine hakem penaltı kararı vermemiş ve VAR incelemesine gidilmemişti.

Bu karar, Real cephesinde büyük öfkeye neden olurken kulüp televizyonundan bugün Eibar ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşma esnasında VAR odasında kaydedilen görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde dünkü maçın da VAR hakemi olan Manuel Montero'nun Eibar'ın attığı golden sonra yanındaki hakemle çak yaptığı fark ediliyor. Öte yandan hakemlerin bu sevincinin verilen kararın doğruluğundan kaynaklandığı savunuluyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler