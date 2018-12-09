Eibar - Levante maçı alev aldı: 4-4

La Liga’da dün Eibar’ın, sahasında Levante ile karşılaştığı mücadelede toplamda 8 gol atıldı. Nefes kesen karşılaşma 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi 8’de Enrich’le öne geçti: 1-0.

Levante, 1 dakika sonra Morales, 25’te Rober’le skoru 2-1’e getirdi.

İkinci devrede Eibar gaza bastı ve 57’de Escalente, 61 (pen.) ile 65’te Charles’in iki golüyle tekrar öne geçmeyi başardı: 4-2.

75’te Tono ve 90’da ise Mayoral’ın golleri, süper mücadelenin skorunu belirledi: 4-4.

İtalya’da ise her iki takıma 1’er kırmızı kartın çıktığı maçta Fiorentina, Sassuolo ile 3-3 berabere kaldı.