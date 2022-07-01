Karşılaşmaların Cumartesi ile Pazar günleri oynanacağı EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi A ve B gruplarında, ilk altı sıradaki takım eleme aşamasına hak kazanacak. Hem grup birincileri hem de ikinciler doğrudan çeyrek finale çıkacak; üç ila altıncı sıradaki takımlar play-off'lara yükselecek.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi grupları:

A Grubu:

Odense Håndbold (Danimarka), Vipers Kristiansand (Norveç), Krim Mercator Ljubljana (Slovenya), SG BBM Bietigheim (Almanya), Brest Bretagne Hentbol (Fransa), FTC-Rail Cargo Hungaria (Macaristan), DKB Baník Most (Çek Cumhuriyeti), CSM Bükreş (Romanya)

B Grubu:

Györi Audi ETO KC (Macaristan), Metz Handball (Fransa), CS Rapid Bükreş (Romanya), WHC Buducnost BEMAX (Karadağ), Storhamar Handbål Elite (Norveç), Team Esbjerg (Danimarka), Kastamonu Belediye GSK (Türkiye) , HC Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan)



