Ehad Türker, Avrupa Karting Şampiyonası Yolunda

Türkiye Karting Şampiyonu Ehad Türker, ülkemizi 2020 yılında gerçekleşecek Avrupa Karting Şampiyonası’nda temsil etmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin motorsporlarında yetiştirdiği genç sporculardan olan ve 2019 yılında ülkemizi Avrupa Karting şampiyonasında kendi kategorisinde temsil etmiş tek

Türk pilot olan Türker, 2020 Yılında da aynı şampiyonada ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

Türker, Avrupa Şampiyonası öncesinde İspanya'nın en bilinen ve zorlu pistlerinden biri olan Campillos Pistinde çıkacak. Avrupanın önde gelen 285 pilotunun katılacağı Kış Kupası’nda Türker, kendi kategorisinde 97 pilot arasında şampiyonluğu hedefliyor.

Bir yandan Avrupa Şampiyonası diğer yandan Kış Kupasına hazırlanan ve bu zorlu dönemeç öncesi antremanlarına tüm hızıyla devam eden Türker, deneme sürüşlerinde iddaalı sonuçlar almayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Kanada ve Büyük Britanya şampiyonlarının da bulunduğu birçok pilot arasında pistin en iyi derecesini de elde ederek diğer pilotlara göz dağı veren Türker, gerçekleşecek yarışlar öncesi iddasını birkez daha ortaya koydu.

16 yaşındaki sporcumuz, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda derece yapmış dünyanın seçkin pilotlarının da aralarında bulunduğu Kr-Sport takımının kadrolu pilotudur.

Kr-Sport motorsporlarına değerli pilotlar yetiştirmiş, Dünya ve Avrupa Şampiyonu pilotların F2-F3'e yükselen kariyerlerinde rol oynayan takımların başında gelir.