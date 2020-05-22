İnsan sağlığını ciddi oranda sundu fayda ile beraber eğrelti otu dünyanın her yerinde kullanılan bir bitkidir. Özellikle tıp dünyası için farklı amaçlarda ve alanlarda kullanılır. Değişik yöntemler ışığı altında ele alınan eğrelti otu, özellikle bağışıklık sistemi üzerinde çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı dünyanın değişik ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de eğrelti otu, amaca uygun şekilde farklı kullanımları ile beraber fazlaca değerlendirilmektedir.

Eğrelti otu nedir?

Eğrelti otu dünyanın her yerinde bulunan ve yetişen bir bitki olarak öne çıkmaktadır. Islak ve nemli bölgeler ile beraber kumlu alanlarda yetişir. Toprağın iç bölümünde kalan kısımları kalın ve köklüdür. Toprağın üzerinde bulunan bölümüne bakılacak olursa yalnızca yapraklardan oluşan bir yapıya sahip olduğu anlaşılır.

Her ne kadar dişi ve erkek şekilde iki farklı tür üzerinden ele alınsa bile, eğrelti otu dünya üzerinde 10000’den farklı çeşidi ile öne çıkıyor. Ormanlık ve göl alanlarında, duvar kenarlarında, dere kenarları ile beraber çalılıklarda yetişme özelliğine sahip bir bitkidir. Ancak özellikle kök bölümü zehirli olduğu için kullanım noktasında çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Düzgün biçimde ayrılmalı ve kullanım yöntemlerine bağlı kalınarak değerlendirilmelidir. Bu yapıldığı takdirde sağlık açısından çok güçlü bir etki sunduğunu söylemek mümkün.

Eğrelti otunun faydaları nelerdir?

Birçok değişik hastalık ve rahatsızlıklar için dünyanın her yerinde çok eski zamanlardan beri, eğrelti otu düzenli şekilde kullanılan bir bitki türüdür. İnsan sağlığına sunduğu faydaları ile beraber tedavi noktasında etkin bir çözüm yöntemi sağlar. Tıp dünyasında değerlendirilen eğrelti otu aynı zamanda alternatif tıp için bireysel olarak da kullanılmaktadır. Değişik kullanım yöntemleri ile beraber farklı faydalar sunar.

- Bakteri, mantar ve parazitlere karşı antimikrobiyal özellik sunmaktadır.

- Ciddi hastalıklara sebep olacak toksik maddeleri atmak için antioksidan içerir.

- İçeriğindeki birçok mineral ve vitamin ile beraber bağışıklık sistemini yüksek oranda korur.

- Özellikle yüksek A vitamini ile beraber önemli katkılar sağlamaktadır.

- Kolesterole karşı iyi gelir.

- Bulunduğu mekandaki havayı temizleme imkanı sunar.

- Arı ve böcek ısırıklarına karşı kanı temizleyici panzehir özelliği bulunur.

- Cilt sağlığı ile beraber bazı yaraların iyileşmesine olanak tanır.

- Bağırsakta bulunan kurtlar ile beraber bağırsak sorunlarına karşı etkilidir.

- Kalp çarpıntısını önler.

- Varis sorunları için etkili çözüm sunar.

- Grip ve soğuk algınlığı ile beraber ateş düşürme gibi çözümler sağlar.

- İştah açıcıdır.

- Sarah hastalıkları konusunda faydalıdır.

Sunduğu böylesi faydaları ile beraber bireysel olarak doğru şekilde pek çok alanda eğrelti otunu kullanmak mümkün.

Eğrelti otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Eğrelti otu birçok değişik şekillerde kullanım imkanı tanımaktadır. Her kullanım yöntemi insan sağlığı için farklı faydalar sunacak bir yönteme ışık tutar. Böylece yaşanan olası sağlık sorunları ve rahatsızlıklara karşı çözüm elde edilebilecek bir fırsat yakalanır.

Örneğin eğrelti otu haşlanmış ya da çiğ şekilde tüketilebilmektedir. Çiğ olarak salata içerisinde değerlendirilebilir ya da yemeklerin yanına veya üstüne serpiştirilebilir. Aynı şekilde haşlanmış olarak da ele almak suretiyle değerlendirmek mümkün.

Diğer yandan 10 dakika kaynatmak suretiyle yemekler üzerine serpiştirilerek yine bu şekilde kullanılabilir. Ancak 10 dakikadan fazla kaynatmamaya özen gösterin. Zira bu süreden sonra içeriğindeki önemli faydalar, vitamin ve mineraller yok olabilir. Hatta bazı kimyasal maddeler kimyasal zararlı durumlara dönüşebilir. Yine bu kaynatma süresi ile beraber çay olarak da eğrelti otunu değerlendirmek mümkün. Özellikle oldukça lezzetli bir tadı bulunduğu söylenebilir.

Gün içerisinde taze eğrelti otunun günlük kullanım miktarı 80 gram ile sınırlı tutulmalıdır. Aynı zamanda kurutulmuş eğrelti otu ise gün içerisinde 20 gram kadar tüketilebilir. Periyodik olarak her gün bu yapıldığı zaman amaca uygun şekilde sağlığın yeniden kazanmasına katkı elde edilebilir.



