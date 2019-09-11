Deniz tutkusunun yanı sıra ailesinin yönlendirmesi yelken sporuyla tanışan Baytur, 7 yaşında Urla Yelken Kulübü'ne kaydoldu ardından Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesine geçti. Katıldığı ulusal yarışmalardan dereceler elde eden Baytur, 5 yıl önce milli takıma seçildi. Ay-yıldızlı forma altında da madalyalar kazanan milli sporcu, geçen ay Kanada'nın Kingston kentinde düzenlenen ve 33 ülkeden 117 sporcunun katıldığı yarışmalarda 71 net puanla 16 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Derin Baytur, genel sıralamada ise beşinciliği elde etti.

İzmirli milli sporcu Derin Baytur, "yaşam biçimi" olarak tanımladığı ve kopmayı düşünmediği yelken sporuyla ilgili hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Yazın sıkıldığı için ailesinin kendisi için bir spor dalı araştırdığını ve bu sayede yelkenle tanıştığını ifade eden Baytur, "Denizi çok sevdiğim için beni yelkene yönlendirdiler. Sevince de bir türlü kopamadım, hiç ara vermeden 8 yıldır bu sporla uğraşıyorum." diye konuştu.

Baytur, 2014 ve 205 yıllarında Optimist Junior kategorisinde 2 kez Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini dile getirdi.

"Hobi olmaktan çıktı"

Şampiyonluk duygusunun çok farklı olduğunu ifade eden milli yelkenci, şunları kaydetti:

"Ödül törenine çıkmak ve bayrağımızı dalgalandırmak gerçekten gurur verici. Kesinlikle tarif edilemez bir duygu. Bundan sonra 2020'deki yaz gençlik olimpiyatlarında derece yapmak istiyorum. Şartlar el verirse olimpiyatlara katılıp ülkemi ve bayrağımı bu yolda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Yelken benim için hobi olmaktan çıktı. Yelken benim için bir tutku, yaşam biçimi. Yaz kış fark etmez okulla beraber antrenmanlarımı sürdürüyorum."

Başkan Akdurak: Olimpiyat koşusundayız

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da Derin Baytur'un çok başarılı bir sporcu olduğunu dile getirdi.

Yelkende sporcu sayısının artmaya başladığını anlatan Akdurak, "Aslında istediğimiz bireysel derecelerden ziyade sürdürülebilir tabana yayılmış bir başarı. Derin de Kanada'da kazandığı altın madalya ile göğsümüzü kabarttı. Yaşının daha genç olması nedeniyle geleceğine ümitle baktığımız bir sporcumuz. Geçen yıl aldığımızı 2 kotaya 4.7 sınıfında bir ilave yaptık. Türk yelkenciliğinde ilk defa madalya ümidiyle hazırlandığınız bir olimpiyat koşusundayız. Umarım devamı gelir." değerlendirmesinde bulundu.





Milli takım antrenörü Onur Derebaşı ise Derin ile 2 yıldır hem kulüp hem de milli takımda birlikte çalıştıklarını hatırlattı.





Sporcusunun çok yetenekli olduğunu vurgulayan Derebaşı, iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve bu başarıları sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.