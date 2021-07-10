Bu sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle aylarca oynanması beklenip ardından kısa periyot halinde yaz aylarında düzenlenen lig öncesi iddialı kadrolar kuran iki ekipten Aliağa FK, İzmirspor ve Çiğli Belediyespor'un yer aldığı gruptan çıktıktan sonra çeyrek finalde Buca Zaferspor'u, yarı finalde Ayvalıkgücü Belediyespor'u eledi. Kuşadasıspor, Bolvadin Bld, Sökespor ve İscehisar'ın bulunduğu gruptan sıyrılıp çeyrek finalde Yeşilova Bld'yi, yarı finalde Anadolu Üniversitesi'ni saf dışı bıraktı.

DHA