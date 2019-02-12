Egemen Korkmaz attı, Galatasaraylı oyuncular çıldırdı

Galatasaray, Trabzonspor maçını pazar günü değil cumartesi akşamı kazandı. Son taktik çalışma için Florya'ya gelen futbolcular, o sırada ikinci yarısı devam eden Başakşehir- Erzurum maçını izlemeye başladı. 1-0 önde olan Başakşehir'in gol yemesi için totemler yapıldı ve Egemen Korkmaz'ın skoru 1-1'e getiren golü Florya'da coşkuyla karşılandı.

Kaptanlar Selçuk ile Muslera takım arkadaşlarını o an Trabzonspor maçına motive etti ve kafalarda 3 puan alındı. Sarı-kırmızılılar sahada da sonuca gitmesini bildi. Soyunma odasında yabancı oyuncular telefonlarından açtıkları müzikle dans edip kutlamalar yaptı. Galibiyet pozu ile de camiaya mesaj yollandı. (Sabah)