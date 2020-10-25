Egelilerin kupadaki rakipleri belli oldu

İZMİR, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu’nda mücadele edecek Ege temsilcilerinin rakipleri belli oldu. Eşleşmeler Bodrumspor-Niğde Anadolu FK, Manisa FK-Gümüşhanespor, Yılport Samsunspor-Muğlaspor, Altınordu-Fethiyespor, Kahramanmaraşspor-Somaspor, Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor, Uşakspor-Şile Yıldızspor, Sarıyer-Turgutluspor, Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor, Bursaspor-Karşıyaka, Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor, Balıkesirspor-Esenler Erokspor şeklinde oldu. Tek maç eleminasyon sistemine göre toplam 86 takımın katılımıyla yapılacak 3’üncü Eleme Turu müsabakaları 3, 4 ve 5 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak.