Egelilerin hafta içi mesaisi

İZMİR, (DHA)

MİSLİ.com 3’üncü Lig’de mücadele eden Ege temsilcileri yarın birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 3’üncü Grup’ta 11 puanla 4’üncü sırada yer alan Somaspor, evinde 12 puanlı zirve takipçisi Çatalcaspor’la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak. İki takımın da mağlubiyeti bulunmazken, 1 maç eksiği olan Çatalcaspor 4’te 4 yaptı.

2’nci Grup’ta 9 puanla 4’üncü basamakta yer alan Nazilli Belediyespor, iç sahada Belediye Kütahyaspor’la rakip olacak. Fethiyespor deplasmanda Büyükçekmece Tepekcikspor’la karşılaşacak. Bu iki maç aynı saatte başlayacak. 1’inci Grup’ta Kızılcabölükspor 19.00’da deplasmanda zirve ortağı Diyarbekirspor’la karşı karşıya gelecek. Son sıradaki Manisaspor ise 13.00’te ilk galibiyetini almak için 1877 Alemdağspor’u konuk edecek.