Ligde 2'nci Grup'ta 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Nazilli Belediyespor, saat 14.30'da İskenderun Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak. Nazilli gibi 6 puandaki Fethiyespor, saat 19.00'da Karaman Belediyespor'u İlçe Stadı'nda ağırlayacak. 3'üncü Grup'ta 4 maçta topladığı 10 puanla liderlik yarışı veren Somaspor, saat 14.00'te puansız son sıradaki Cizrespor deplasmanında terleyecek. Bergama Belediyespor, 4'üncü Grup'ta saat 15.00'te evi 14 Eylül Stadı'nda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la rakip olacak. Grupta kötü gidişi durdurmaya çalışan 1 puanlı Muğlaspor da saat 14.30'da 68 Aksaray Belediyespor deplasmanına çıkacak.
DHA