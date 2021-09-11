İZMİR, (DHA)
TFF 3'üncü Lig'deki Ege temsilcileri yarın ikinci hafta maçlarıyla terleyecek. Ligde 1'inci Grup'taki sezonun ilk maçında yenilediği kadrosuyla Elazığspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Bergama Belediyespor, ilk iç saha sınavında saat 16.30'da Hendekspor'u ağırlayacak. Bergama 14 Eylül Stadı yeni stat çalışmaları kapsamında yıkılacağından kırmızı-lacivertliler bu sezon iç saha maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynayacak.
Ligde 2'nci Grup'ta sezona birer puanla başlayan Ege ekiplerinden Kızılcabölükspor, saat 15.30'da Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK, Kuşadasıspor ise saat 16.00'da Altındağspor deplasmanlarına çıkacak. 3'üncü Grup'ta Kırıkkale Büyük Anadolu'yla oynadığı sezonun ilk sınavını 3-1 kaybeden Fethiyespor, iç sahada Esenler Erokspor önünde telafi arayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.