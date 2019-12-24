Egeli sporcudan gururlandıran başarı

İZMİR, (DHA)

EGE Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Ali Koç, kick boksta Dünya üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu oldu. Son dönemde katıldıkları turnuvalardan başarılı sonuçlarla dönmeye devam eden Ege Üniversitesi sporcularılarından EÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Ali Koç, kick boksta büyük başarı elde etti. Rektör Necdet Budak, başarılı sporcu Ali Koç ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gencer'i makamında ağırladı.



Spora yapılan yatırımın gençlerin geleceğine yapıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Son iki yıl içerisinde Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünü yeniden yapılandırarak modernize ettik. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı başarılar göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Ali kardeşimiz de kick boksta Dünya üçüncülüğüne ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Kendisini ve hocalarını gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

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