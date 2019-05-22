Ege takımlarının Play-Off kabusu

Profesyonel futbol liglerindeki Ege takımlarından hiçbiri bu sezon Play-Off maratonunda umduğunu bulamadı. TFF 3'üncü Lig'de 4 takım birden finali göremeden elenirken 2'nci Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor hedefi ıskaladı. Spor Toto 1'inci Lig'de ise Altınordu, son hafta Play-Off hattından çıkıp yıllardır gördüğü kabustan uyanamadı. 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezon boyunca yalnız tek yenilgi alan, 27 maç üst üste mağlubiyet yüzü görmeyen Nazilli Belediyespor, şampiyonluğu son haftalarda 1 puan farkla Hekimoğlu Trabzon'a kaptırdı. Play-Off yarı finalinin ilk maçında Velimeşespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Nazilli, rövanşı 1-0 kazansa da rekorlar kırdığı sezonu dramatik şekilde mutsuz tamamladı.

Aynı grupta bitime haftalar kala Play-Off'u garantileyen Tire 1922, Nevşehir Belediyespor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönüp avantaj yakaladı. Rakibine evinde 1-0 yenilen Tire, finale çıkamadan elendi. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 yılda 3'üncü kez Play-Off oynayan Kızılcabölükspor, yarı finaldeki rakibi Esenler Erokspor'a evinde 3-1, deplasmanda 3-0 yenilerek sezonu bitirdi. Grupta altyapı patentli kadrosuyla sezonun ilk 8 haftasını düşme hattında son sırada geçen Karşıyaka, ardından yaptığı müthiş atakla Play-Off'a kaldı. 2'nci Lig'e tek sezonluk aradan sonra dönme yolunda yarı finalde Van Büyükşehir Belediyespor'la eşleşen Kaf-Kaf, evinde penaltı kaçırdığı ilk maçta 0-0'a razı oldu. İzmir temsilcisi, rövanşta 1-1'lik eşitliği bulmasına rağmen kalesinde gol görerek finale çıkamadı. İlk kez yer aldığı 2'nci Lig'de Kırmızı Grup'ta uzun süre zirve yarışı veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, adını Play-Off'a yazdırıp çeyrek finalde Tuzlaspor'u elemeyi başardı. Yarı finalin ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek avantajı eline alan Manisa ekibi, rövanşı 2-0 kaybedince finalden oldu. Son yıllarda Play-Off konusunda en talihsiz takım olan Altınordu, 1. Lig'de son haftaya ilk 6 sıra içinde girdi. Kırmızı-lacivertli ekip, deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta iddiasız Giresunspor'a 3-1 mağlup olunca yerini Adana Demirspor'a kaptırdı. Altınordu, son 5 yılda 4'üncü kez sezonu 7'nci sırada tamamladı.

DENİZLİSPOR VE MENEMEN PLAY-OFF'A BIRAKMADI

Ege takımlarından Denizlispor ve Menemen Belediyespor, işlerini Play-Off'a bırakmadan şampiyonluğu göğüsledi. Spor Toto 1'inci Lig'den Süper Lig'e 9 yıl sonra çıkışını bitime 1 hafta kala garantileyen Denizlispor, son hafta İstanbulspor'u da mağlup ederek sezonu 72 puanla şampiyon tamamladı. Menemen ise TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 68 puan ve ikili averaj farkıyla şampiyon olarak tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e adını yazdırdı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)