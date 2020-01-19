A Grubu'nda yer alan U16 Milli Takımımız Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda Tanzanya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz Tanzanya ile 2-2 berabere kaldı ve final vizesini aldı.

Aynı grupta günün diğer maçında Altınordu Gündüz Tekin Onay Sahası'nda İrlanda Cumhuriyeti Kosova'yı 4-0 mağlup etti.

B Grubu'ndaki karşılaşmalarda ise Altınordu Şenes Erzik Sahası'ndaki maçlarda, Kore Cumhuriyeti, Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Arnavutluk'u 2-0 yenen Kore Cumhuriyeti finalde Milli Takımımızın rakibi oldu. B Grubu'nda günün diğer maçında Ukrayna, Makedonya'yı 1-0 yendi.

Türkiye 2-2 Tanzanya

Stat: Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi

Hakemler: Barış Asım Ünal, Yaşar Can Daşdelen, Ahmet Kıvanç Kader

Türkiye: Emre Bilgin - Egemen Tutar (Dk.35 Emir Ortakaya), Buğra Çağlıyan, Adem Metin Türk (Dk.49 Ahmet Karademir - Dk.65 Mahmut Afşar), Melih Bostan, Eren Taha Akgeyik (Dk.35 Ersin Yılmaz - Dk.70 Emir Tintiş), Mevlüt Han Ekelik (Dk.49 Ulusoy Mert Karasakal), Ahmet Buğra Güven, Hamza Yiğit Akman, Efe Birinci (Dk.70 Emirhan İlkhan), Yiğit Kerem (Dk.49 Necati Bilgiç)

Tanzanya: Miraji Rashid Miraji - Thabit Tırshan Thabit, Daniel Ndalo Kamoga, Anyimike Shauri Nwalupeta, Ladaki Juma Chasambi, Abdulrazaq Salum Athuman (Dk.41 Omari Hassani Yahaya), Omar Abbas Omar, Enzo Genilson Mlew, Abubakar Abudallah Sabian, Hamis Mohamed Manguka, Kassim Ibrahim Yahya

Sarı Kartlar: Abubakar Abudallah Sabian, Miraji Rashid Miraji (Tanzanya)

Goller: Dk.37 Melih Bostan (Pen), Dk.80 Emir Ortakaya (Türkiye) - Dk.32 Omar Abbas Omar, Dk.44 Omari Hassani Yahaya (Tanzanya)