Ege kulüplerinden antrenmanlara ara

Corona virüsü nedeniyle tüm spor dallarında liglerin iptal edilmesiyle Ege kulüpleri de yol haritalarını çizdi.

Pınar Karşıyaka, antrenmanlarına ara verdiğini #EvdeKal başlığıyla resmi hesabından duyururken Göztepe de oyuncularını evlerine gönderdi. Oyuncular, bu süreçte idmanlarına evden devam edecekler.

Denizlispor ise oyunculara 4 günlük izin verildiğini açıkladı.

1. Lig ekiplerinden Altınordu ise ailesi İzmir'de olan oyuncuların evlerinde, gurbetçi veya ailesi il dışında olan oyuncuların ise tesislerde kalacağını belirtirken daha sonra kararlaştırılacak tarihe kadar da idmanların iptal edildiğini açıkladı.

Altay, oyuncularına 3 günlük izin verirken idmanların durumu gelişmeler doğrultusunda netlik kazanacak.

Manisa temsilcisi Akhisar Belediyespor'da da 3 günlük izin verilirken. Antrenmanların pazartesi günü ile başlaması bekleniyor.

Bir başka İzmir temsilcisi Bucaspor'da ise idmanlara süresiz olarak ara verildi.



