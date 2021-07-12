Ege ekiplerinin rakipleri belli oldu



İZMİR, (DHA)

TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de Ege'yi temsil eden takımların yer aldığı gruplar bugün İstanbul'da yapılan kura çekimiyle netleşti. 2'nci Lig'de Akhisarspor, Bucaspor 1928, Nazilli Belediyespor ve Uşakspor Beyaz Grup'ta yer aldı. Bodrumspor, Somaspor ve Turgutluspor ise Kırmızı Grup'ta mücadele edecek. Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. 2'nci Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül'de başlayacak.

2021-22 sezonunda 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta Bergama Belediyespor, 2'nci Grup'ta Kızılcabölükspor ve Kuşadasıspor, 3'üncü Grup'ta ise Fethiyespor ve Karşıyaka Ege'yi temsil edecek. Toplam 55 takımın mücadele edeceği 3'üncü Lig'de müsabakalar 1 ve 3'üncü Grup'ta 18, 2'nci Grup'ta ise 19 takımla oynanacak. Yeni sezon 4-5 Eylül'de başlayacak. Maçlar yüzde 50 oranında seyircili oynanacak.

