Ege derbisinde kazanan Akhisarspor: 0-1

TFF 1'inci Lig'de üst sıraları hedefleyen Akhisarspor, Ege derbisinde konuk olduğunu Ekol Göz Menemenspor'u tek golle yenerek çıkışa geçti: 0-1. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 72'nci dakikasında Akhisarspor'da Tolga kırmızı kart görürken, 85'inci dakikada yeşil-siyahlıları öne geçiren golü penaltıdan Cikalleshi kaydetti. Bu sonuçla 2'nci galibiyetini elde eden Akhisarspor puanını 7'ye yükseltti. Menemenspor ise Atatürk Stadı'nda 2'nci mağlubiyetini elde edip 4 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5'inci dakikada Tolga ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

11'inci dakikada Mustafa’dan aldığı topla sağdan ceza sahasına sokulan Sangare’nin şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

27'nci dakikada Menemenspor ceza sahası karıştı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Cocalic kale önünden dışarı vurdu.

53'üncü dakikada Aykut’un ortasına iyi yükselen Burhan’ın kafa vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Topu önünde bulan Taha’nın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

58'inci dakikada Mustafa’nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sangare’nin vuruşunda Gökhan meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

85'inci dakikada Muhammed ceza sahası içinde Taha’yı indirince hakem konuk takım lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cikalleshi golü yaptı: 0-1.

Mücadele deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.