Ege Arar: Ersan ağabey bize gerekli tüyoları verecektir

A Milli Basketbol Takımımız, Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, takımın genç oyuncularından Ege Arar, iddialı konuştu.

Semih Erden’in de sakatlığında Fransa ve Tunus maçlarında önemli süreler alan ve ciddi katkılar veren Ege, özellikle Rudy Gobert karşısında, gerek hücum, gerekse savunmada etkili oldu.

12 kişilik Dünya Kupası kadrosuna girmeye çalışan Ege, şöyle konuştu:

‘Her göreve hazırız’

“Hazırlık kampı bizim için yorucu geçti. Fiziksel olarak sınırları zorladık. Ardından turnuvada eksiklerimize rağmen Fransa ve Tunus’u yenmeyi başardık. Ersan ve Wilbekin da aramıza katılınca iyi bir kimya yakalayacağımızı düşünüyorum. Artık bir jenerasyon, görevi bize devrediyor. Muhsin, Sertaç ve ben uzun rotasyonunda yer alıyoruz. Biz gençler olarak verilecek her türlü göreve ve elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.”

‘Kendimize güveniyoruz’

“İleride uzun rotasyonunda eksiklik hissedileceğini düşünmüyorum. Bizler gerekli tecrübeyi kazandığımızda, beraber milli maçlar oynadıkça daha iyi olacağız. İyi bir jenerasyonuz. Alt yapılarda birçok başarı, birçok madalya kazandık. 94-96 jenerasyonu olarak ileride bir sorun yaşamayız. Kendimize güveniyoruz.”

‘Kolay olmayacak’

“Tarihimizde Olimpiyat başarısı yok. En büyük isteğimiz Olimpiyatlar’a katılabilmek. Dünya Kupası da bizim için büyük bir fırsat. Burada derece elde etmek istiyoruz. Tabii ki kolay olmayacak çünkü bütün takımlar aynı hedef için Çin’e gelecek. Biz de sonuna kadar mücadele edip, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz.”

Milli Takım’ın 22 yaşındaki pivotu Ege Arar, basketbol yazarımız Gökhan German’ın sorularını yanıtladı.

‘ABD'nin olması avantaj’

“Bence ABD’nin bizim grupta olması avantaj. Çünkü ilerleyen turlarda bir daha karşımıza çıkmayacaklar. İlk turu geçeceğimizi düşünüyorum. İkinci turda ise kilit maç bence Yunanistan olacak. Onlarda NBA’in MVP’si seçilen Antetokounmpo var. Tabii ki ona önlem almak zorundayız. Ama Milwaukee Bucks’tan takım arkadaşı olan Ersan (İlyasova) ağabey, onu en iyi tanıyan isim. Bize tüyolar verecektir. Dediğim gibi kendimize güveniyoruz.

Gökhan German | FANATİK ÖZEL