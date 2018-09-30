Ege Arar: Çok iyi bir takım kimyası oluştu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın milli oyuncularından Ege Arar, yeni sezonda çok başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.

Çok genç ve potansiyelli bir takım kurulduğunu ve bunun kendileri için büyük avantaj olduğunu aktaran Ege, "Taraftarımızla sinerji yakalarsak, bu sene çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çok iyi bir takım kimyası oluştuğunu düşünüyorum. Geçen seneye göre çok daha iyi işler yapacağımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde herkesi yenebilecek kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Ege, yabancı oyuncu sayısının düşmesiyle ilgili "Yabancı sayısının düşmesi, Türk basketbolu açısından çok büyük avantaj. Türk oyuncuların görev ve sorumlulukları artacak. Bu, hem milli takım açısından hem de oyuncular açısından pozitif olacak. Bence de böyle olması gerekiyordu." şeklinde konuştu.

AA