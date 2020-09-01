Efsanelere yakışır güreş salonu

Türkiye’nin Avrupa standartlarındaki ilk güreş salonu açıldı. ASKİ Spor tarafından yapılan salonun adına, Türk Güreşi’nin yaşayan iki efsanesi Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ismi verildi. Ankara Batıkent’teki, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip salonun dünyada üçüncü, Türkiye’de ilk olduğu belirtildi.

Tesisin açılışına katılan Rıza Kayaalp, “15 yıldır ASKİ Spor Kulübü’nde güreş yapıyorum. Mansur Başkanımız, Taha kardeşim ve benim ismimi layık görüp burada ismimizi ölümsüzleştirdi” derken Taha Akgül ise, “Bizi örnek alarak güreşe başlamak isteyenlere çok önemli ve gurur duyulacak bir tesis oldu” ifadelerini kullandı.