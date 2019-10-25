Arsenal'da beş maçtır kadroya alınmayan Mesut Özil'in adı, uzun bir süredir Fenerbahçe'yle birlikte anılıyordu. Bu sezon yalnızca iki maçta forma şansı bulabilen Türk asıllı Alman futbolcunun Topçular'dan ayrılacağına yönelik iddialar her geçen gün artarken Manchester United efsanesi Paul Scholes'tan gündem yaratan bir çıkış geldi.

Kırmızı Şeytanlar'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan'ı 1-0 yendiği maç sonrası BT Sport kanalında yorumlarda bulunan Scholes, eski takımına yaptığı çağrıda "United'ın Özil gibi tüm takımı birbirine bağlayan oyunculara ihtiyacı var. O, gerçekten çok kaliteli bir futbolcu ve kariyeri de bunu gösteriyor. Bence kendisi, kısa vadeli bir çözüm olabilir. Tabii bu, tamamen ona bağlı bir şey." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler