Efsaneden acı haber geldi!

Olimpiyat ikincisi eski Milli güreşçi Vehbi Akdağ, 71 yaşında vefat etti. Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Münih Olimpiyat Oyunları’nda 2. olan güreşçimiz Vehbi Akdağ hayatını kaybetti. Uzun zamandır tedavi gören Milli güreşçimiz, amansız hastalığın pençesinden kurtulamadı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

1971 yılında Avrupa üçüncülüğü elde eden Akdağ, 1972 Münih Olimpiyatları’nda 2. oldu ve Türkiye’nin tek madalyasını alarak yıllarca adından söz ettirdi. Vehbi Akdağ, 1974 Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak bir kez daha kürsüye