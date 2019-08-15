Efsane “Son Düzlük” cumartesi başlıyor

At yarışı programlarının efsanesi SON DÜZLÜK 17 Ağustos Cumartesi günü yeni sezon yayınlarına başlıyor.

Aynı zamanda FANATİK HİPODROM yazarları da olan TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz'ın moderatörlüğünü yaptığı Eray Balcı ve Tolgahan İmal'ın da yorum ve tahminleriyle renklendirdiği efsane program bu yıl 20. yılını kutluyor.

Cumartesi - pazar günleri 10.30'da başlayacak Son Düzlük yarışseverleri her zaman olduğu gibi yine ekran başına kilitleyecek.

Son Düzlük TAY TV'nin yanı sıra TAY TV'nin youtube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.



