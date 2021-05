LaLiga’da 37. Haftada 19.30’da oynanacak tüm maçların golleri bir D-Smart klasiği olan “Gol Gol” programıyla sizlerle buluşacak. Athletic Bilbao – Real Madrid maçının ana maç olarak ekrana geleceği Gol Gol programında, D-Smart izleyicileri diğer maçlarda olan golleri de anında izleyebilecek.

Aykut Aydın’ın sunumuyla “LaLiga Gol Gol” 16 mayıs pazar günü saat 19:30’da 77. Kanal Spor Smart’ta sizlerle buluşacak.

D-Smart maçları kesintisiz izlemek isteyenleri de unutmadı. Lider Atletico Madrid’in Osasuna’yı konuk edeceği maç 82. Kanal Spor Smart 2’den canlı yayınlanırken, D-Smart GO uygulamasından da 3 farklı maç ekrana gelecek. Athletic Bilbao – Real Madrid maçı D-Smart GO 90. Kanal, Barcelona – Celta Vigo maçı D-Smart GO 91. Kanal, Villarreal – Sevilla maçı da D-Smart GO 92. Kanaldan futbolseverlerle buluşacak.