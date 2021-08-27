Efsane kaleci Petr Cech, hokey oyuncusu oldu

Çek futbolunun efsane futbolcularında Petr Cech, yeşil sahalara veda ettikten sonra farklı bir yol izledi.

39 yaşındaki eski flie bekçisi, buz hokeyi oyuncusu oldu. NHL 2 takımlarından Guildford Phoenix, 2021-22 sezonu için Cech ile sözleşme imzaladığını resmi twitter hesabından duyurdu.

2019 yılında Arsenal formasıyla futbola veda eden tecrübeli eldiven, 21 yıllık kariyerinde Kırmıız beyazlıların yanı sıra Chelsea, Rennes ve Sparta Prag gibi takımların da kalesini korudu. Petr Cech, Çekya Milli Takımıyla da 124 kez sahaya çıkma başarısı gösterdi.