Efsane güreşçinin durumu kritik

Bulgaristan’ın efsanevi güreşçilerinden Simeon Shterev ve oğlu Nikolay Shterev, koronavirüse yakalandı. Oğul Shterev’in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Güreşin ünlü isimlerinden Simeon Shterev ile eşi Maria ve oğlu Nikolay birkaç gün önce koronavirüs semptomlarıyla hastaneye kaldırıldı. Yapılan testlerde; dünya şampiyonluğu ile olimpiyat 3’üncülüğü başarıları bulunan ve kariyerine antrenör olarak devam eden Simeon Shterev ile kendisi gibi şampiyonluklara imza atan oğlu Nikolay’ın koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Sağlık durumu iyiye giden Simeon Shterev taburcu edilerek evinde 14 günlük karantinaya alındı. Oğul Nikolay Shterev’in ise durumunun kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.