Efsane güreşçi Yaşar Doğu ölümünün 59. yılında anıldı

Efsane güreşçi Yaşar Doğu için ilk tören, Kavak ilçesi Emirli Köyü’nde bulunan ve müzeye dönüştürülen evde düzenlendi. Daha sonra Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi’nde yapılan törende, Samsun Valisi Osman Kaymak, Türk milletinin her alanda çok sayıda kahraman yetiştirdiğini söyledi.

Ülkelerin millet olabilmeleri için kahramanlara ihtiyaç duyduğuna işaret eden Kaymak, "Millet olabilmek kolay değil. Allah’a şükür Türk milletinin sayısız kahramanları var. Yaşar Doğu gibi kahramanları gerçek manada anlama ve anlatmalıyız. Onun verdiği mücadeleyi gençlere yaymalıyız." diye konuştu.

Yaşar Doğu’nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu ise Yaşar Doğu’nun sporculuk sonrasında antrenörlük yaptığını hatırlatarak, "Yaşar Doğu, sadece iyi bir baba değil çok iyi de bir antrenördü. Sporcularıyla baba-oğul ilişkisi kurar, ailesine ayırdığı kadar zamanı sporcularına da ayırırdı. İyi bir evlat yetiştirdiği gibi çok iyi sporcular da yetiştirdi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yaşar Doğu Eğitim Merkezi’nde güreş eğitimi alan sporcular, minderde gösteri yaptı. Sporcular, Yaşar Doğu’nun güreşteki stil ve hareketlerini vatandaşlara gösterdi.

AA