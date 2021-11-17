Efsane golcüden Pogba, Veron karşılaştırması

2001'de Lazio'dan Old Trafford'a transfer olan Veron, Manchester'da inişli çıkışlı sezon geçirdi. Şampiyonlar Ligi'nde bazı harika performanslar göstersede o zaman rekoru olan 28 milyon sterlinlik transferini haklı çıkarmaya yetecek kadar performans gösteremedi.

Premier Lig'in tüm zamanlarında önde gelen golcüsü olan Shearer, Pogba'nın yaşadığı ara sıra deha ve sık sık mücadelelerin birleşiminin Veron'un yaşadıklarına benzer olduğunu söylüyor.

Richards, Veron hakkındaki tartışmaya şöyle başladı: "Veron'un Man United'a gelmeden önce büyük şeyler yapmasını bekliyordunuz, Pogba daha uzun süre kaldı ama Pogba'yı izlediğinizde onun da her seferinde harika şeyler yapması bekleniyor.

Pogba zor bir sezon geçiriyor ve Ekim ayında Liverpool'a 5-0 yenildikleri maçta gördüğü kırmızı kart sayesinde Tottenham ve Man City'ye karşı son iki maçı kaçırdı.

Shearer, Richards'ın değerlendirmesine katılarak şunları ekledi: “Pogba karşılaştırmasına kesinlikle katılıyorum. Sanırım herkes Veron'a baktı ve 'vay be ne oyuncu' diye düşündü ve herkes her hafta ondan iyi performans bekliyordu. O yeteneğe sahip. ”

28 yaşındaki Pogba'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve Barcelona, ​​Real Madrid ve eski takımı Juventus oyuncu için menajeri Mino Raiola sık sık temasa geçiyorlar.

Pogba, 89 milyon sterline Old Trafford'a geldiğinden beri iki Carabao Kupası ve bir kere UEFA Avrupa Ligi kupası kazandı.