Efsane geri döndü! Yunus Altun Ankaraspor'da

1.Lig'de 200'ün üstünde golü, şampiyonlukları ve krallıkları olan Yunus Altun, ismi Osmanlıspor iken yeniden Ankaraspor’a çevrilen Başkent ekibinde yardımcı hoca olarak göreve başladı

09 Eylül 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Efsane geri döndü! Yunus Altun Ankaraspor'da

1. Lig ekibi Osmanlıspor’un adı yeniden Ankaraspor oldu. Kulübün logosu ve ismi TFF onayıyla değiştirildi. Başkent temsilcisinin bu gelişmenin ardından ilk flaş hamlesi ise teknik ekibe oldu. Mavi-Beyazlılar, teknik direktör Ali Güneş’in yardımcılığına 1. Lig’in rekortmen golcüsü, unutulmaz forvet Yunus Altun’u getirdi.

İlk adımı Başkent’te

Uzun bir süredir gazetemizde alt ligleri yorumlayan, bu süreçte UEFA A Lisansı’nı alan ve birçok konuda kendini geliştiren Altun, tecrübelerini Ankaraspor için harcayacak. 1. Lig kariyerinde 200 gol barajını aşan ender isimlerden biri olan Yunus Altun, teknik adamlığa ilk adımını Başkent ekibinde atmış olacak

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