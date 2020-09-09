1. Lig ekibi Osmanlıspor’un adı yeniden Ankaraspor oldu. Kulübün logosu ve ismi TFF onayıyla değiştirildi. Başkent temsilcisinin bu gelişmenin ardından ilk flaş hamlesi ise teknik ekibe oldu. Mavi-Beyazlılar, teknik direktör Ali Güneş’in yardımcılığına 1. Lig’in rekortmen golcüsü, unutulmaz forvet Yunus Altun’u getirdi.

İlk adımı Başkent’te

Uzun bir süredir gazetemizde alt ligleri yorumlayan, bu süreçte UEFA A Lisansı’nı alan ve birçok konuda kendini geliştiren Altun, tecrübelerini Ankaraspor için harcayacak. 1. Lig kariyerinde 200 gol barajını aşan ender isimlerden biri olan Yunus Altun, teknik adamlığa ilk adımını Başkent ekibinde atmış olacak