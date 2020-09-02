Efsane forma yenilendi

A Milli Takım’ın iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Ay-Yıldızlılar’ın UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi. Milliler kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül’deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül’deki Sırbistan maçında giyecek. Geleneksel renkler ve güçlü sembollerden ilham alınan hem iç saha hem de deplasman formasında bayrak ve bant, tasarımın merkezini oluşturuyor. Büyütülmüş Ay-Yıldız, kırmızı bantın ortasında yer alıyor. Bütün koleksiyon ’Türkiyem’ temasını baz alarak hazırlandı. Koleksiyon, Milli Takım’ın Türkiye’yi temsil etme gururunu en açık şekilde yansıtıyor.

İlk formadan esinlenilen bant tasarım

Türkiye iç saha forması, göğsünde beyaz üzerine kalın ve kırmızı bant tasarımıyla taraftarın karşısına çıkıyor. Milli Takım’ın giydiği ilk formadan esinlenilen tasarım modern dokunuşlarla geleceğe de göz kırpıyor. Büyük ay ve yıldız, bantın ortasında ve tasarımın merkezinde yer alıyor. Beyaz şort ve kırmızı detaylara sahip çoraplarla kit tamamlanıyor.