Efsane bülten Fanatik Hipodrom 2 günde 5 bin TL daha kazandırdı!

Türkiye'nin 1 numaralı at yarışı bülteni Fanatik Hipodrom eşsiz bilgi bankası olmasının yanı sıra yıldızlar topluluğu yazar kadrosu ve isabetli tahminleriyle de servet dağıtmaya devam ediyor. Salı günü 50 TL'lik normal Adana kuponunda isabet sağlayarak okurlarına 4 bin 595 TL kazandıran Fanatik Hipodrom bu akşam da İzmir'de 370 TL veren altılı ganyanı yine 50 TL'lik normal kuponunda bularak takipçilerinin yüzünü güldürdü.

Fanatik Hipodrom böylece iki günde yaklaşık 5 bin TL'yi okurlarının hanesine yazdırdı.

Siz de Fanatik Hipodrom okuyun, kazanmanın mutluluğunu sizler de yaşayın. Fanatik Hipodrom, her gün Fanatik gazetesi ile birlikte 16 sayfa ve ücretsiz…