Efsane başkan Süleyman Seba unutulmadı

Feriköy Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma törenine, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Ali Naibi, Siyah-Beyazlılar’ın eski futbolcusu ve antrenörü Gökhan Keskin ile Seba’nın sevenleri katıldı. Tören, okunan duaların ardından sona erdi. Anma törenine katılanlar, daha sonra Galatasaray Kulübü’nün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen’in aynı mezarlıktaki kabrine de ziyarette bulundu. Siyah- Beyazlılar’ın Efsane Başkan’ı için Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kurum ve kulüpten de anma mesajı yayınlandı.

TFF: Sevgiyle anıyoruz

TFF’nin internet sitesinde yer alan mesajda, “Futbolun diğer renklerine saygısı, yeşil sahada meslektaşlarına karşı efendiliği, yöneticiliği döneminde centilmenliği, hayatı boyunca futbolun saygınlığı konusunda hep iyi örnek olan, 2014-2015 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun sembol ismi Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı aramızdan ayrılışının beşinci yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.