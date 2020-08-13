Kara Kartal’daki macerası 2013-14 sezonunda başlayan Atiba Hutchinson, 7 sezondaki istikrarlı performansıyla bu süre zarfında kulüpte görev yapan tüm teknik adamların kadrodaki değişilmez ismi olmayı başardı. Sırasıyla; Slaven Bilic, Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın’la beraber çalışan ve başarılı görüntüsünü aynı şekilde sürdüren Kanadalı futbolcu, Beşiktaş’la yoluna 1 sezon daha devam edecek. Geçen dönem Siyah-Beyazlı formayla 32 maça çıkıp 6 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan kaptanla, 500 bin Euro’dan bir yıllık daha kontrat imzalandığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun, bugün yapılacak takım çalışmasını katılıp yeni sezon macerası için hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.

Bir yıl daha oynayıp Kanada’ya dönebilir

Siyah-Beyazlı formayla 7 sezonda 241’i ilk 11’de olmak üzere 253 maça çıkan Atiba, rakip fileleri 19 kez sarsmayı başarmıştı. Deneyimli ismin, Beşiktaş’ta 1 yıl daha görev yapmasının ardından profesyonel futbol kariyerini tamamlaması bekleniyor. Taraftarların büyük beğenisini kazanan ve düzgün yaşantısıyla da alkış toplayan Hutchinson, Siyah-Beyazlı camiada, ‘Yaşayan Efsane’ olarak görülüyor. Ülkesi Kanada’da futbol okulu açma fikri olan Atiba’nın, futbola nokta koymasının ardından hayatını ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.