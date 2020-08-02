Bir doktor ve eğitimli teknisyen tarafından yapılan efor testi oldukça önemli bir testtir. Genellikle belirsiz durumların aydınlatılması için yapılan bir testtir.

Efor testi nedir?

Kişilere yapılan testlerden birisi de efor testidir. Efor testi kalp hastalıkları veya damar yolu hastalıklarının tedavi ve süreç işlemlerinde uygulandığı bir testtir. Bu test kalp ve damarların fiziksel olarak efora nasıl tepki verdiğini görmek amacıyla yapılmaktadır. Testin yapılması bir doktor ve alanında uzman bir teknisyen ile yapılır. Özellikle efor testi emin olunmayan iskemik durumların teşhisi için de yapılmaktadır.

Efor testi neden yapılır?

Efor testi birçok hastalığın teşhisi ve belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Efor testinin yapılma sebepleri şu şekilde açıklanmaktadır:

- Sessiz koroner arter hastalığının teşhisi amacıyla yapılır.

- Göğüs ağrıları olan kişilerde kalp hastalığının sebep olup olmadığına bakılmak amacıyla yapılır.

- Kardiyak riskli yüksek olan kişilerin analizi için yapılmaktadır.

- Kişilerde efor kapasitesi testi için yapılır.

- Stent uygulanan hastalarda kontrol amaçlı yapılır.

- İnfaktüs geçiren hastalarda hastanın ciddiyetini belirlemek amacıyla yapılır.

- Hipertansiyon hastalarda ve kalp ritmi bozuk hastaların eforla olan ilişkisinin belirlenmesinde bu test yapılmaktadır.

Efor testinin sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

Efor testinin uygulanması ilk olarak koşu bandı üzerinde yavaş egzersizler ile başlar. Daha sonra hız 3 dakikada bir arttırılır. Bu sırada kişilerin EKG ölçümleri yapılır. Efor testi kişilerin yaş, cinsiyet ve geçirdiği hastalıklara göre değişkenlik gösterir. Yapılan bu uygulama genellikle 5 veya 10 dakika içerinde tamamlanır.

Efor testinin pozitif çıkması ne anlama gelir?

Efor testinin pozitif çıkması Koroner arter hastalığını düşündürebilir. Genellikle pozitif çıkması durumunda doktorlar hastaya koroner anjiyografi tavsiye eder.