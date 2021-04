eFootball.Pro IQONIQ turnuvasının sekizinci maç günü geçtiğimiz cumartesi günü itibarıyla gerçekleşti. Günün sonunda Nakavt Aşamasına geçeceği kesinleşen takımlar AS Monaco ve AS Roma olurken, ülkemizi başarıyla temsil eden Galatasaray SK'nin, Celtic FC ile birlikte Nakavt aşamasında yer alması matematiksel olarak güçleşti.

Günün ikinci maçında karşı karşıya gelen Galatasaray SK ve AS Monaco, karşılaşmaya oldukça hızlı çıktı. Maçın başlama düdüğü duyulduğunda her iki takım da Nakavt Aşamasında yer almak için mücadele ettiklerinin farkındaydılar. AS Monaco'nun yıldız oyuncusu Kilzyou, ilk yarının bitmesinden hemen önce takımının öne geçmesini sağlasa da Galatasaray SK'nın başarılı oyuncusu Mucahit21, 67. dakikada attığı golle skoru 1-1 yapmayı başardı ve bu skor maç sonuna kadar aynı kalarak her iki takıma da bir puan kazandırdı.

İkinci maçta Galatasaray SK'nın yüzü 25. dakikada Kruji'nin attığı golle gülerken Usmakabyle üst üste attığı gollerle AS Monaco'yu öne geçirdi. Kruji'nin attığı golle atağa geçen Galatasaray SK, Usmakabyle'in art arda attığı üç golün üzerine gelen Kilzyou'nun son golüyle maçı 4-2 kaybetti.