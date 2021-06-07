Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı açıklamada eFootball.Pro IQONIQ turnuvasının 2020/21 sezonu şampiyonunun, uzatmalarda ligin bir önceki şampiyonu AS Monaco’yu yenerek zaferini ilan eden Juventus olduğunu açıkladı.

Juventus’a verilen şampiyonluk ödülünün yanı sıra, AS Monaco oyuncusu Kilzyou, turnuvanın gol kralı olarak 50,000 avroluk ödüle hak kazandı. Turnuva boyunca gösterdikleri başarılı performanslarla AS Monaco’dan Lotfi En İyi Assist ve Galatasaray SK’dan Mucahit21 ise En İyi Defans oyuncusu ödüllerine layık görülerek 30.000 avro kazandılar.



