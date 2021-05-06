2020/21 sezonunun dokuzuncu maç günü 8 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek. Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı bir açıklamayla 8 Mayıs Cumartesi günü TSİ 14.00’te gerçekleşecek eFootball.Pro IQONIQ’in 9. Maç Günü’nün (Matchday 9) fikstür ve yayın akşının belli olduğunu duyurdu.

Juventus- Manchester United FC karşılaşmasıyla başlayacak maçların tamamı ve yayın saatleri şöyle:

• Juventus-Manchester United FC – KICK-OFF 14:15

• Galatasaray SK vs. FC Barcelona – KICK-OFF 15:10

• AS Roma vs. FC Schalke 04 – KICK-OFF 16:05

• AS Monaco vs. FC Bayern München – KICK-OFF 17:00

• Arsenal FC vs. Celtic FC – KICK-OFF 17:55

AS Monaco ve AS Roma Nakavt Serisindeki yerlerini garantilerken Celtic FC ve Galatasaray SK ne yazık ki bu seride yer alma şanslarını yitirmiş durumda. Arsenal FC, FC Schalke 04, Juventus, FC Barcelona, Manchester United FC ve FC Bayern München, Nakavt Serisindeki diğer dört takım olmak için ter dökmeye devam ediyor.

eFootball.Pro IQONIQ Hakkında

eFootball.Pro IQONIQ 2020-21 sezonunda yer alan takımların tam listesi şu şekilde:

• FC Barcelona

• Manchester United FC

• FC Bayern München

• Juventus

• Arsenal FC

• AS Roma

• Celtic FC

• FC Schalke 04

• Galatasaray SK

• AS Monaco

YouTube’da 15 milyondan fazla toplam izlenmeye ulaşan 2019/20 sezonuyla eFootball.Pro IQONIQ 12 Aralık’ta başladı. Turnuvada dünyanın en büyük kulüplerini temsile eden profesyonel espor oyuncuları yer almakta.

eFootball.Pro IQONIQ Maç Günleri (Matchdays), 2020/21 sezonunda eFootball PES 2021 SEASON UPDATE üzerinde ve 3’e 3’lük CO-OP çevrimiçi maçlarla ilerliyor. Birer oyuncu her maç gününün sonunda bir “MVP” bir de “En İyi Gol” ödülü sahibi oluyor. Kulüpler ayrıca Sezon sonunda lig tablosundaki başarılarına göre ilave para ödülleri kazanıyorlar.