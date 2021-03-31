Anadolu Efes maçında hakemlere itiraz ettiği için oyundan ihraç edilen Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'nun cezası belli oldu.

EuroLeague yönetimi, bugün yaptığı açıklamayla İspanyol çalıştırıcıya sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 maçlık ceza verdiğini açıkladı. Buna göre Laso, Real Madrid'in Cuma günü Olimpiakos ile oynayacak karşılaşmada takımının başında yer alamayacak.

Pablo Laso, dün akşam oynanan Anadolu Efes maçının 3. çeyreğinin bitimine 1,2 saniye kalan Shane Larkin'e yapılan faul sonrası çileden çıkmış ve hakemlere itirazları sonucu iki teknik faul alarak oyun dışına gönderilmişti. Son çeyrekte farkı açan temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid'i deplasmanda 25 sayı farkla 108-83 mağlup etmeyi başarmıştı.