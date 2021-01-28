Efendioğlu’ndan Yeniköyspor’a destek

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)

Yeniköyspor için kolları sıvayan Yeniköylü gençler ve mahalle muhtarına TSO eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Efendioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Efendioğlu’ndan destek geldi.

Orhangazi’yi yıllarca amatör liglerde temsil eden Yeniköy Gençlerbirliği’nin yönetim boşluğu ve faaliyetlerini durdurmasının ardından Yeniköy Mahalle muhtarlığı, köyün gençleri ile birlikte yeni bir kulüp kurmak için kolları sıvamıştı. Yeniköyspor ismi ile kurulacak olan yeni kulüp için destek turları düzenleyen Mahalle Muhtarı Hasan Akoğlu ve Yeniköylü gençler, Efendioğlu Mermer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Efendioğlu’nu ziyaret etti.

Yeni kurulacak olan kulüp ile ilgili olarak Efendioğlu’na bilgi aktaran mahalle muhtarı Hasan Akoğlu, kulübün kuruluş işlemlerini tamamlayıp yeni sezonda liglerde yer almak istediklerini ifade ettiler. Ergün Efendioğlu ise Orhangazi’de gençlerin spor yapmalarına büyük önem verdiğini belirterek, kulübün kuruluş aşaması ile ilgili olarak kendisinin de elinden gelen desteği vermeye hazır bulunduğunu söyledi. Muhtar Hasan Akoğlu ise Ergün Efendioğlu’na mahalle haklı adına teşekkür etti.

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