A Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri

C Grubu’nda ikinci maçını oynadı. Kuzey Makedonya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda Türkiye, ev sahibiyle karşı karşıya geldi. Daha maçın başında oyun üstünlüğünü hissettiren Ay-Yıldızlı ekibimiz ilk seti 25-16 kazandı. Filenin Efeleri, ikinci seti kaybetse de kalan bölümde etkili hücum ve bloklarını sürdürerek rahat bir şekilde rakibini 3-1 yendi.

3. maçımız yarın

İlk maçında Bosna Hersek'i mağlup eden Millilerimiz böylece grupta 2'de 2 yaptı ve şampiyona biletini alma yolunda büyük avantaj yakaladı. Grupta kalan iki maç sonunda zirvede olan Türkiye, elemeleri lider ya da en iyi 5 grup ikincisi arasında bitirmeyi başarırsa Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Bu arada Ay-Yıldızlılar 3. maçını yarın Bosna Hersek'le oynayacak.