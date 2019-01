Aydın Lisesi Spor Salonu’nda 12-13 Ocak tarihleri arasında, ELO Açık, UKD Açık 10 yaş ve altı, 8 yaş ve 7 yaş olmak üzere 5 ayrı kategoride yapılacak turnuvada, dereceye girecek sporcular kariyerleri adına da önemli olan puanları hanelerine yazdıracak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel hale gelen turnuvada, TSF satranç yarışmaları talimatları ve uygulama yönergeleriyle FIDE satranç kuralları geçerli olacak. Ülkemizde kendi içinde yarışan sporcular belli oyunlara göre, kazandıkları puana göre Ulusal Kuvvet Derecesi (UKD) alacaklar.

Rekabetin üst düzeyde yaşanacağını söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Bu yıl turnuvayı üçüncü kez belediyemiz ve Aydın Lisesi Mezunları Derneği(ALMED) işbirliğinde düzenliyoruz. Efeler Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, imkanlarımız ölçüsünde destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Her yıl turnuvada giderek artan sporcu sayısı bizleri mutlu ediyor. Turnuvada her kategori için final sıralamasında dereceye giren sporculara madalya kupa, yarım ve çeyrek altın, gram altın ile sürpriz hediyeler ödül olarak verilecek. Tüm katılımcılara ve turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.