Efeler Voleybol Ligi sponsorunu buldu

Efeler Voleybol Ligi’ne AXA Sigorta sponsor oldu. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ düzenlenen imza töreninde, geçtiğimiz sezon Kupa Volley ve milli takımlar sigorta sponsoru olan AXA Sigorta ile bu yıl Efeler Voleybol Ligi için de anlaştıklarını belirterek, bu birliktelikten memnuniyetlerini belirtti.

AXA Sigorta Ceo’su Yavuz Ölken ile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Firuzan İşcan da filedeki başarıların insanlarımızda tutku yarattığını söyleyerek, “Bunun en yakın göstergesi ailelerimizdeki değişiklikler oldu” dediler.